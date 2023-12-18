Донецьк, Ясинувата та частина Макіївки залишилися без водопостачання

Фільтрувальна станція, що живить водою окуповані Донецьк, Ясинувату та частину Макіївки, знеструмлена через бойові дії. Про це сьогодні повідомили у «міністерстві будівництва та ЖКГ» угруповання «ДНР».



«В результаті бойових дій знеструмлено фільтрувальну станцію. Подача води до Донецька, Ясинуватої та частини Червоногвардійського району Макіївки 18 грудня 2023 року не здійснюватиметься», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що подачу води буде відновлено після відновлення електропостачання.



Станом на ранок 18 грудня через негоду знеструмлено 138 тисяч абонентів на окупованій частині Донецької області.



7 грудня стало відомо, що Донецьк та інші міста на окупованій частині Донецької області переходять на графік подачі води через день.