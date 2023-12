Питання про допомогу Україні може бути розглянуте 1 лютого 2024 року

Питання виділення 50 мільярдів євро на 4 роки в рамках допомоги Україні буде розглянуте вже 1 лютого 2024 року. Про це у своєму Telegram написав член фракції «Голос» Ярослав Железняк.



Таку дату було оголошено головою Європейської ради Шарлем Мішелем, підтвердила його спікер Єкатерина Кесіндж.

European Council President @CharlesMichel has announced that a special #EUCO summit will take place on 1 February 2024. https://t.co/cDg1pu1v1S