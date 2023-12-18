Питання про допомогу Україні може бути розглянуте 1 лютого 2024 року

Питання виділення 50 мільярдів євро на 4 роки в рамках допомоги Україні буде розглянуте вже 1 лютого 2024 року. Про це у своєму Telegram написав член фракції «Голос» Ярослав Железняк.



Таку дату було оголошено головою Європейської ради Шарлем Мішелем, підтвердила його спікер Єкатерина Кесіндж.

European Council President @CharlesMichel has announced that a special #EUCO summit will take place on 1 February 2024. https://t.co/cDg1pu1v1S — Ecaterina Casinge (@ecasinge) December 18, 2023



Раніше йому довелося скоротити свою поїздку до Пекіна, оскільки прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожував зірвати саміт лідерів ЄС наприкінці року.



Сьогодні вже з’явилася інформація, що країни-члени Євросоюзу розглядають можливість позбавити Угорщину права голосу, щоб схвалити угоду про надання пакета фінансової допомоги Україні на 50 млрд євро у 2024-2027 роках.



На думку нардепа Железняка, з одного боку Україна матиме «відмінні шанси», а з іншого він висловив побажання, щоб допомога надійшла раніше.



«Хоча навіть якщо вони [прим. - фінанс.] були б схвалені минулого тижня, перші гроші з цього пакету з'являться лише навесні 2024 року», - констатував Ярослав Железняк.