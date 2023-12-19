В РФ подтвердили гибель пяти сотрудников следкома в Скадовске

В РФ подтвердили гибель сотрудников следственного комитета. Фото: скриншот

В России признали гибель пяти сотрудников следственного комитета РФ в результате взрывов в Скадовске на временно оккупированной части Херсона 9 ноября. Об этом сообщил блогер и журналист Денис Казанский, приведя доказательства из российских СМИ.

«Российские СМИ признали гибель пяти сотрудников следственного комитета РФ в Скадовске в результате удара Хаймарсами 9 ноября. Ранее Сальдо врал, что все ракеты были сбиты, а одна упала на частный сектор и ранила мирных жителей. Но, как всегда бывает у оккупантов, некоторое время они опровергли свое вранье и написали, как было в реальности», — говорится в сообщении журналиста.

На опубликованных скриншотах видно, что в России погибших наградили посмертно орденами.

Пять сотрудников СК России, погибшие в результате ракетного удара ВСУ по Скадовску, награждены орденами Мужества посмертно. Налаживать работу следствия они приехали с Волги, Балтики и Сибири.

Ранее российские СМИ сообщили, что пять сотрудников СК России, погибшие в результате ракетного удара ВСУ по Скадовску, награждены орденами Мужества посмертно. Налаживать работу следствия они приехали с Волги, Балтики и Сибири.

Напомним, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в Скадовске утром 9 ноября раздавались взрывы. Их эпицентром стало месторасположение россиян на базе «Лотос».