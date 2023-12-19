У РФ підтвердили загибель п'яти співробітників слідкому у Скадовську

У Росії підтвердили загибель п'яти сотрудників слідкому. Фото: скриншот

У Росії визнали загибель п'яти співробітників слідчого комітету РФ внаслідок вибухів у Скадовську на тимчасово окупованій частині Херсона 9 листопада. Про це повідомив блогер та журналіст Денис Казанський, навівши докази із російських ЗМІ.

«Російські ЗМІ визнали загибель п'яти співробітників слідчого комітету РФ у Скадовську внаслідок удару Хаймарсами 9 листопада. Раніше Сальдо брехав, що всі ракети було збито, а одна впала на приватний сектор і поранила мирних жителів. Але, як завжди буває в окупантів, якийсь час вони спростували свою брехню і написали, як було насправді», — йдеться у повідомленні журналіста.На опублікованих скріншотах видно, що у Росії загиблих нагородили посмертно орденами.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що п'ятьох співробітників СК Росії, які загинули внаслідок ракетного удару ЗСУ по Скадовську, нагороджені орденами Мужності посмертно. Налагоджувати роботу слідства вони приїхали з Волги, Балтики та Сибіру.

Нагадаємо, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив , що у Скадовську вранці 9 листопада лунали вибухи. Їхнім епіцентром стало місце розташування росіян на базі «Лотос».