Специалисты Kyivstar устранили сложности со связью

Специалисты мобильного оператора Kyivstar устранили сложности со связью, возникшие сегодня утром в ряде городов на Западе и Юге Украины. Об этом написала техподдержка компании в социальной сети X (Twitter).



«Сейчас сервисы работают в обычном режиме. Услуга LTE в Украине и международном роуминге также работает без ограничения скорости», — добавили представители Kyivstar.



Ранее сегодня утром в сети мобильного оператора Kyivstar после масштабной хакерской атаки предупредили о кратковременных сложностях в работе услуг.

Наші спеціалісти усунули складнощі зі зв’язком, які виникли сьогодні зранку у ряді міст на Заході і Півдні України. Наразі сервіси працюють у звичному режимі. Послуга LTE в Україні та в міжнародному роумінгу також працює без обмеження швидкості. — Kyivstar (@TwiyKyivstar) December 20, 2023



Напомним, 12 декабря, с самого утра в службу технической поддержки мобильного оператора Kyivstar стали поступать жалобы от клиентов с просьбой восстановить доступ к сети интернет, а также возобновить связь.