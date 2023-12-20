Фахівці Kyivstar усунули складнощі зі зв'язком

Фахівці мобільного оператора Kyivstar усунули складнощі зі зв'язком, що виникли сьогодні вранці у низці міст на Заході та Півдні України. Про це написала техпідтримка компанії у соціальній мережі X (Twitter).



«Наразі сервіси працюють у звичному режимі. Послуга LTE в Україні та в міжнародному роумінгу також працює без обмеження швидкості», - додали представники Kyivstar.



Раніше сьогодні вранці в мережі мобільного оператора Kyivstar після масштабної атаки хакерів РФ попередили про короткочасні складнощі в роботі послуг.

Наші спеціалісти усунули складнощі зі зв'язкою, які виникли сьогодні вранці у ряді міст на Заході та Півдні України. Зараз сервіси працюють у звичайному режимі. Послуга LTE в Україні та міжнародному роумінгу також працює без обмеження швидкості. — Kyivstar (@TwiyKyivstar) December 20, 2023



Нагадаємо, 12 грудня, з самого ранку до служби технічної підтримки мобільного оператора Kyivstar почали надходити скарги від клієнтів із проханням відновити доступ до мережі інтернет, а також відновити зв'язок.