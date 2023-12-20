В некоторых регионах возникли сложности со связью и работой мобильного приложения «Мой Киевстар»

В сети мобильного оператора Kyivstar после масштабной хакерской атаки предупредили о кратковременных сложностях в работе услуг. Информация об этом появилась на странице оператора в Facebook.



Так, с утра 20 декабря в ряде городов на западе и юге Украины возникли сложности с голосовой связью и работой мобильного приложения «Мой Киевстар».



«Специалисты компании работают над обновлением сервисов. Делаем все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно скорее. Извиняемся за неудобства», — предупредили в компании.



По сообщениям некоторых клиентов, проблемы с домашним интернетом люди испытывали в Днепре уже не первый день.



«Днепр. Домашний интернет не работает вторые сутки», — написали в Facebook на странице оператора.



Во Львове отмечают полное отсутствие связи, что вызвало огромное недовольство среди пользователей. Хотя в Харькове наоборот подтвердили наличие связи и интернета.

Реакция пользователей на работу мобильного оператора. Фото: Facebook / Kyivstar

Напомним, 12 декабря, с самого утра в службу технической поддержки мобильного оператора Kyivstar стали поступать жалобы от клиентов с просьбой восстановить доступ к сети интернет, а также возобновить связь.



Позже в компании мобильного оператора объяснили технический сбой в работе сервиса хакерской атакой РФ. После чего министр внутренних дел Игорь Клименко призвал обращаться жителей, которые испытывают проблемы со связью в полицейские пункты и службы ГСЧС.



18 декабря мобильный оператор Kyivstar после масштабной хакерской атаки возобновил доступ к услуге SMS-сообщений для всех абонентов, в том числе и в роуминге.