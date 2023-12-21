Часть западной артиллерии в Украине вышла из строя — аналитик BILD

Как сообщает военный эксперт BILD Юлиан Рёпке, украинская армия стала всё больше полагаться на использование FPV-дронов-камикадзе вместо классической артиллерии.



Одна из причин — недостаточные поставки западных артиллерийских снарядов. Ранее ВСУ тратили примерно 2000-3000 снарядов калибра 155 мм в сутки.



Теперь такой возможности нет из-за недостаточных поставок. Кроме того, некоторые западные орудия выходят из строя.



«В украинской армии мне говорят, что дело не только в нехватке 155-мм и 152-мм артиллерийских снарядов — ничего уже не работает. Западные самоходные гаубицы созданы не для настоящей длительной войны, а лишь для коротких миссий, — пишет Рёпке. — Положение с нашей артиллерией катастрофическое. Ни снарядов, ни работающих орудий нет. <...> Поставленная Украине техника нуждается в обслуживании и ремонте, даже если не подвергалась российским обстрелам. <...> Западные 155-мм снаряды почти в восемь раз дороже российских снарядов 152-мм», — рассказал военный эксперт BILD.



Поэтому ВСУ перешли на массовое использование дешёвых беспилотников вместо артиллерии. Один FPV-дрон стоит примерно 500-600 евро.



Подразделение операторов дронов СБУ сообщает, что уничтожает беспилотниками 20-30 единиц бронетехники ВС РФ в неделю. Вся украинская армия использует около 1000 дронов-камикадзе в сутки.



Власти Украины заявляют, что сейчас могут производить до 50 000 дронов в месяц, то есть 600 000 в год. В следующем году этот показатель планируют нарастить до 1 млн.



FPV-дроны уже сегодня помогают сдерживать подразделения оккупантов в Херсонской области, уничтожая технику россиян.