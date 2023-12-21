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Частина західної артилерії в Україні вийшла з ладу — аналітик BILD

21 грудня 2023, 11:35

Частина західної артилерії в Україні вийшла з ладу — аналітик BILD

Як повідомляє військовий експерт BILD Юліан Репке, українська армія почала все більше покладатися на використання FPV-дронів-камікадзе замість класичної артилерії.

Однією з причин є недостатні поставки західних артилерійських снарядів. Раніше ЗСУ витрачали приблизно 2000-3000 снарядів калібру 155 мм на добу.

Тепер такої можливості немає через недостатнє постачання. Крім того, деякі західні гармати виходять з ладу.

«В українській армії мені кажуть, що справа не лише у нестачі 155-мм та 152-мм артилерійських снарядів — нічого вже не працює. Західні самохідні гаубиці створені не для справжньої тривалої війни, а лише для коротких місій, пише Репке. — Становище нашої артилерії катастрофічне. Ні снарядів, ні гармат, що працюють, немає. <...> Поставлена Україні техніка потребує обслуговування та ремонту, навіть якщо не зазнавала російських обстрілів. <...> Західні 155-мм снаряди майже у вісім разів дорожчі за російські снаряди 152-мм», — розповів військовий експерт BILD.

Тому ЗСУ перейшли на масове використання дешевих безпілотників замість артилерії. Один FPV-дрон коштує приблизно 500-600 євро.

Підрозділ операторів дронів СБУ повідомляє, що знищує безпілотниками 20-30 одиниць бронетехніки ЗС РФ на тиждень. Вся українська армія використовує близько 1000 дронів-камікадзе на добу.

Влада України заявляє, що зараз може виробляти до 50 000 дронів на місяць, тобто 600 000 на рік. Наступного року цей показник планують збільшити до 1 млн.

FPV-Дрони вже сьогодні допомагають стримувати підрозділи окупантів у Херсонській області, знищуючи техніку росіян.

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