В график движения поезда Славянск — Лозовая внесли изменения

Накануне новогодних и рождественских праздников внесены изменения в расписание движения пригородного пассажирского поезда сообщением Славянск — Лозовая. Об этом сообщила «Донецкая железная дорога».

Отмечается, что для удовлетворения потребностей пассажиров, начиная с 25 декабря 2023 года, пригородный пассажирский поезд № 6808 Славянск — Лозовая изменяет график движения.

Согласно новому графику, поезд будет отправляться из Славянска в 17:15 (вместо 18:00) и прибывать в Лозовую в 20:12 (вместо 20:42).

Время прибытия и отправления со станций:

Бантышево 17:56 — 17:57

Гусаровка 18:12 — 18:28

Барвенково 18:42 — 18:43

Гавриловка 19:10 — 19:11

Дубовое 19:26 — 19:27

Близнецы 19:44 — 19:45

Ранее сообщалось, что на Донетчине почти в два раза выросло количество перевозок пассажиров в поездах дальнего следования.