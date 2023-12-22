До графіка руху поїзда Слов'янськ — Лозова внесли зміни

Напередодні новорічних та різдвяних свят внесено зміни до розкладу руху приміського пасажирського поїзда сполученням Слов'янськ — Лозова. Про це повідомила «Донецька залізниця».

Зазначається, що для задоволення потреб пасажирів, починаючи з 25 грудня 2023 року, приміський пасажирський потяг №6808 Слов'янськ — Лозова змінює графік руху.

Згідно з новим графіком, поїзд відправлятиметься зі Слов'янська о 17:15 (замість 18:00) та прибуватиме до Лозової о 20:12 (замість 20:42).

Час прибуття та відправлення зі станцій:

Бантишеве 17:56 — 17:57

Гусарівка 18:12 — 18:28

Барвінкове 18:42 — 18:43

Гаврилівка 19:10 — 19:11

Дубове 19:26 — 19:27

Близнюки 19:44 — 19:45

Раніше повідомлялося, що на Донеччині майже вдвічі зросла кількість перевезень пасажирів у поїздах далекого прямування.