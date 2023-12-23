Донецк, Луганск и не только: Главные события 23 декабря

Политика

Гибель основателя частной военной компании ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина при крушении самолета была убийством, организовать которое поручил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в западных спецслужбах, а также бывшего офицера российской разведки.



Дорогие часы, автомобили и украшения Cartier и Chopard. В этом видео мы собрали полные досье и изучили декларации депутатов мажоритарщиков избранных от Донецкой области, которые сбежали из Украины до полномасштабного вторжения России или сложили свои мандаты и отказались работать в Верховной Раде.



Права человека



Между Украиной и РФ впервые был проведен обмен письмами и посылками для военнопленных, содержащихся на территории двух стран. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец также добавил, что благодаря взаимным гуманитарным договоренностям удалось вернуть в Украину четырех граждан Украины. В свою очередь, Украина посодействовала тому, чтобы в Россию выехали граждане для воссоединения семьи.



Общество



Тарифы на электроэнергию для населения захваченной РФ Луганской области в 2024 году увеличат на 16,7%.



Боевые действия



В группировке «ДНР» заявили, что в результате ранены 14 человек, повреждены 17 жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры.



В оккупированном Иловайске Донецкой области в результате обстрела начался сильный пожар. По свидетельству подписчиков, удар был нанесен в районе железнодорожной станции.

Новости Донбасса в видеоформате:

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.



Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.