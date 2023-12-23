Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 23 грудня

Політика

Загибель засновника приватної військової компанії ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина під час аварії літака була вбивством, організувати яке доручив секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев. Про це повідомила американська газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела у західних спецслужбах, а також колишнього офіцера російської розвідки.



Дорогі годинники, автомобілі та прикраси Cartier та Chopard. У цьому відео ми зібрали повні досьє та вивчили декларації депутатів мажоритарників обраних від Донецької області, які втекли з України до повномасштабного вторгнення Росії або склали свої мандати та відмовилися працювати у Верховній Раді.



Права людини



Між Україною та РФ вперше було проведено обмін листами та посилками для військовополонених, які утримуються на території двох країн. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець також додав, що завдяки взаємним гуманітарним домовленостям вдалося повернути до України чотирьох громадян України. У свою чергу, Україна посприяла тому, щоб до Росії виїхали громадяни для возз'єднання родини.



Суспільство



Тарифи на електроенергію для населення захопленої РФ Луганської області у 2024 році збільшать на 16,7%.



Бойові дії



В угрупуванні «ДНР» заявили, що в результаті поранено 14 осіб, пошкоджено 17 житлових будинків та три об'єкти цивільної інфраструктури.



В окупованому Іловайську Донецької області внаслідок обстрілу почалася сильна пожежа. За свідченням передплатників, удару було завдано в районі залізничної станції.

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