Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 23 грудня

23 грудня 2023, 23:18

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 23 грудня

Політика

Загибель засновника приватної військової компанії ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина під час аварії літака була вбивством, організувати яке доручив секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев. Про це повідомила американська газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела у західних спецслужбах, а також колишнього офіцера російської розвідки.

Дорогі годинники, автомобілі та прикраси Cartier та Chopard. У цьому відео ми зібрали повні досьє та вивчили декларації депутатів мажоритарників обраних від Донецької області, які втекли з України до повномасштабного вторгнення Росії або склали свої мандати та відмовилися працювати у Верховній Раді.

Права людини

 Між Україною та РФ вперше було проведено обмін листами та посилками для військовополонених, які утримуються на території двох країн. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець також додав, що завдяки взаємним гуманітарним домовленостям вдалося повернути до України чотирьох громадян України. У свою чергу, Україна посприяла тому, щоб до Росії виїхали громадяни для возз'єднання родини.

Суспільство

Тарифи на електроенергію для населення захопленої РФ Луганської області у 2024 році збільшать на 16,7%.

Бойові дії

В угрупуванні «ДНР» заявили, що в результаті поранено 14 осіб, пошкоджено 17 житлових будинків та три об'єкти цивільної інфраструктури.

В окупованому Іловайську Донецької області внаслідок обстрілу почалася сильна пожежа. За свідченням передплатників, удару було завдано в районі залізничної станції.

Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:18
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 23 грудня
15:50
В окупованому Донецьку безпілотник скинув боєприпас: поранено п'ятьох людей
15:15
На окупованій Луганщині встановили тарифи на електроенергію на 2024 рік
14:50
У РНБО прокоментували мобілізацію жінок в Україні
09:45
Окупанти не залишають спроб оточити Авдіївку — Генштаб
08:21
Повітряні сили протягом ночі збили всі дрони росіян
23:12
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 22 грудня
22:02
Донбас — без світла: Угруповання «ЛДНР» не лагодять, Росія не справляється ►
14:12
Для Путіна Україну втрачено назавжди — генсек НАТО
14:08
«ДНР»: в окупованому Донецьку внаслідок скидання боєприпасу з БПЛА постраждали двоє людей
13:27
РФ відклала обов`язкове страхування автомобілів в окупації
13:12
Бійці Нацгвардії знищили російський «Ланцет» з автоматів
13:10
У Донецьку другу добу гасять пожежу на військовій базі РФ у центрі міста
12:15
Партизани назвали ймовірний напрямок перекидання САУ окупантів із Криму
11:40
Троє військових РФ убили та спалили тіло харківського фермера — СБУ
11:18
Захоплення окупантами Степового відріже ЗСУ від Авдіївки — командир батальйону
09:30
Загарбники розстріляли дитину на окупованій частині Херсонщини — начальник ОВА
08:40
Російські військові можуть посилити наступальні дії на початку 2024 року — ISW
23:14
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 21 грудня
16:40
Слова міністра Умєрова про дату звільнення Криму були перекручені — представник Міноборони
усі новини
23:18
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 23 грудня
20:38
Війська РФ вдарили по підприємству в Кураховому: поранено п'ятьох людей
16:53
Україна та Росія вперше обмінялися листами та посилками для військовополонених
15:50
В окупованому Донецьку безпілотник скинув боєприпас: поранено п'ятьох людей
15:15
На окупованій Луганщині встановили тарифи на електроенергію на 2024 рік
14:50
У РНБО прокоментували мобілізацію жінок в Україні
13:49
«Приліт» в Іловайську: місцеві жителі повідомляють про сильну пожежу
12:28
За добу на Донеччині через обстріли окупантів одна людина загинула, десять поранено
11:32
У Кривому Розі та Кропивницькому сьогодні лунали вибухи
10:20
На чотири години жителі Курахова та Великоновоселівки залишаться сьогодні без світла
09:45
Окупанти не залишають спроб оточити Авдіївку — Генштаб
08:58
Росія загрожує завдати ударів по авіабазах НАТО через постачання F-16 Україні — ЗМІ
08:21
Повітряні сили протягом ночі збили всі дрони росіян
23:12
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 22 грудня
23:05
У Краматорському районі чоловік незаконно перевозив безакцизний товар
22:31
Чи будуть в Україні додаткові вихідні на Різдвяні та Новорічні свята
22:02
Донбас — без світла: Угруповання «ЛДНР» не лагодять, Росія не справляється ►
21:36
Зеленський звільнив Максима Сандигу з посади державного уповноваженого АМКУ
20:54
Росіяни у Маріуполі готують провокацію до новорічних свят — Андрющенко
20:14
Начальник Авдіївської ГВА розповів про ситуацію навколо міста
усі новини
ВІДЕО
В окупованому Іловайську після обстрілу почалася сильна пожежа. Фото: скріншот відео «Приліт» в Іловайську: місцеві жителі повідомляють про сильну пожежу
23 грудня, 13:49
Донбас — без світла: Угруповання «ЛДНР» не лагодять, Росія не справляється ► Донбас — без світла: Угруповання «ЛДНР» не лагодять, Росія не справляється ►
22 грудня, 22:02
Собаки раді волонтерам завжди. Фото: «Новини Донбасу» Волонтери привозять у Лиман та Святогірськ корми для бездомних тварин
22 грудня, 17:00
Пожежа на території ДонНТУ у Донецьку не можуть загасити другу добу. Кадр із відео У Донецьку другу добу гасять пожежу на військовій базі РФ у центрі міста
22 грудня, 13:10
Пожежа після обстрілу РФ у Сумській області. Фото: ДСНС Після обстрілу з території РФ у Сумському районі сталася пожежа
22 грудня, 08:59
Дим у центрі Донецька. Кадр із відео У центрі Донецька влучили у військову базу сил РФ
21 грудня, 14:40
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама