Сили ППО України збили ще один російський Су-34

Українські сили протиповітряної оборони збили російського винищувача-бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку.



Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.



«Підтверджено ураження нашим зенітним ракетним комплексом винищувача-бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку! На аеродром — не повернувся», — розповів він.



Також повідомляється, що на Одеському напрямку була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі.



«Вивчаємо матеріали об’єктивного контролю, аби знати точно, уражена ціль чи ні», — зазначив Олещук.



22 грудня сили ППО України збили одразу три російські Су-34. Після цього Росія стала менше застосовувати авіацію в Україні, наголосили у Повітряних силах.