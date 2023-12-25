В Курахово закрывают отделения «Новой почты»

В Курахово Донецкой области закрывают отделения «Новой почты». Эту информацию «Новостям Донбасса» подтвердили в центре поддержки клиентов компании.



Ранее в Курахово работали отделения №1 и №3.



В «Новой почте» объяснили, что с сегодняшнего дня, 25 декабря, оба отделения в городе работают только на выдачу посылок, которые уже находятся у них или еще в дороге и скоро прибудут.



Отправить новую посылку в Курахово уже невозможно. В скором времени отделения закроются полностью.



В последние недели Курахово и соседние населенные пункты регулярно попадают под обстрелы со стороны российских войск.



Напомним, в Курахово и других населенных пунктах Кураховской громады Донецкой области с 25 декабря приостанавливается выдача гуманитарной помощи.