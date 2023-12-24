В Кураховской громаде приостановили выдачу гуманитарной помощи

В Курахово и других населенных пунктах Кураховской громады Донецкой области с 25 декабря приостанавливается выдача гуманитарной помощи.



Об этом сообщил глава Кураховской военной администрации Роман Падун.



«Уважаемые жители Кураховской громады! С понедельника 25 декабря выдачу гуманитарной помощи по территории всей громады будет приостановлено. Следите за сообщениями», — отметил он.



В последние недели Курахово и соседние населенные пункты регулярно попадают под обстрелы со стороны российских войск.