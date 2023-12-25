Шойгу доповів Путіну про повне захоплення Мар'їнки. У ЗСУ спростували

Мар'їнка на початку грудня. Фото: соцмережі

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни Володимиру Путіну, що російські війська нібито повністю зайняли Мар'їнку на Донеччині.



«У нас у ході активних наступальних дій штурмові загони угруповання "Південна" сьогодні повністю звільнили населений пункт Мар'їнка, це 5 кілометрів на південний захід від Донецька», — сказав Шойгу Путіну.





Водночас речник Сил оборони Таврійського напрямку ЗСУ Олександр Штупун заявив, що бої за Мар'їнку тривають.



«Бої за Мар'їнку тривають. Наразі наші військові знаходяться в адміністративних межах Мар'їнки, проте місто повністю знищене. Але говорити про повне захоплення Мар'їнки — некоректно», — наголосив Штупун в ефірі телемарафону.



Зазначимо, що спроби сил РФ захопити Мар'їнку тривають з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. З того часу Мар'їнка була повністю зруйнована — від міста залишилися одні руїни.