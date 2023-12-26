Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что РФ может пойти на агрессию в отношении стран НАТО в случае, если Запад прекратит поддержку Украины.



Как пишет «Европейская правда», об этом литовский президент сказал в интервью телеканалу TV3. В то же время Науседа заявил, что вероятность прекращения поддержки Украины является небольшой.



«Это будет зависеть от сценария войны в Украине. Если России не удастся повернуть все в свою пользу, то, конечно же, она застрянет там надолго и не сможет воевать на нескольких фронтах. Если все будет иначе, и Запад вдруг отвернется от Украины, не будет оказывать ей необходимую помощь... Да, тогда может произойти так, но вероятность такого сценария невелика», – отметил он, комментируя разговоры об угрозе НАТО со стороны России.



Напомним, Литва передала Украине ракетные пусковые установки NASAMS и необходимое оборудование.