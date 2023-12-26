Президент Литви припустив можливість агресії РФ проти НАТО

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що РФ може піти на агресію щодо країн НАТО у разі, якщо Захід припинить підтримку України.



Як пише «Європейська правда», про це литовський президент сказав в інтерв'ю телеканалу TV3. Науседа заявив, що ймовірність припинення підтримки України є невеликою.



«Це залежатиме від сценарію війни в Україні. Якщо Росії не вдасться повернути все на свою користь, то, звичайно, вона застрягне там надовго і не зможе воювати на кількох фронтах. Якщо все буде інакше, і Захід раптом відвернеться від України, не надаватиме їй необхідну допомогу... Так, тоді може статися так, але ймовірність такого сценарію невелика», – зазначив він, коментуючи розмови про загрозу НАТО з боку Росії.



Нагадаємо, Литва передала Україні ракетні пускові установки NASAMS та необхідне обладнання.