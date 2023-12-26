В Донецкой области более 160 населенных пунктов остаются без света

В Донецкой области продолжаются проблемы со светом из-за непогоды и постоянных обстрелов российских оккупантов. В частности, без электроснабжения в регионе 164 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



«Из-за непогоды остаются без электроснабжения 16 населенных пунктов. За сутки заживили 11 населенных пунктов (25,7 тысяч точек учета). Из-за боевых действий без света — около 128 тысяч потребителей в 148 населенных пунктах», — говорится в сообщении.



Отмечается, что работают 73 аварийно-восстановительных бригад, 91 единица техники.



Напомним, в Донецкой области из-за обстрелов оккупантов две шахты обесточены.