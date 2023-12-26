На Донеччині понад 160 населених пунктів залишаються без світла

У Донецькій області продовжуються проблеми зі світлом через негоду та постійні обстріли російських окупантів. Зокрема, без електропостачання у регіоні 164 населені пункти. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«Через негоду залишаються без електропостачання 16 населених пунктів. За добу заживили 11 населених пунктів (25,7 тисячі точок обліку). Через бойові дії без світла - близько 128 тисяч споживачів у 148 населених пунктах», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що працюють 73 аварійно-відновлювальні бригади, 91 одиниця техніки.



Нагадаємо, в Донецькій області через обстріл окупантів дві шахти знеструмлено.