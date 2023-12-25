На Донетчине две шахты обесточены из-за обстрелов: на поверхность выведено 5 работников

В Донецкой области из-за обстрелов оккупантов две шахты обесточены. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.



«В результате обстрелов обесточена линия ВЛ 110 кВ в Донецкой области. В результате без напряжения две шахты, на поверхность выведено 5 работников», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что без света бытовые потребители города-спутника.



Напомним, в Донецкой области в результате непогоды и обстрелов со стороны российских оккупантов без света остаются 19 населенных пунктов.