Изменилось расписание движения поездов, соединяющих Славянск и Кондратовку: названы преимущества

С 25 декабря 2023 года изменилось расписание движения пригородных пассажирских поездов № 6707 Славянск – Кондратовка и № 6708 Кондратовка – Славянск. Об этом сообщила «Донецкая железная дорога».
Время прибытия и отправления со станций, согласно новому графику:
Поезд №6707 Славянск – Кондратовка:
Славянск 12:20
Краматорск 12:43 – 12:44
Дружковка 13.05 – 13:06
Кондратовка 13:14
Поезд курсирует ежедневно.
Поезд № 6708 Кондратовка – Славянск:
Кондратьевка 13:28
Дружковка 13:35 – 13:36
Краматорск 13:58 – 13:59
Славянск 14:24
Курсирует ежедневно.
В «Донецкой железной дороге» отмечают, что благодаря новому графику пассажиры смогут:
- в течение дня доехать из Верховцево, Днепра и харьковского направления в Краматорск, Дружковку и Кондратовку;
Ранее сообщалось, что для удовлетворения потребностей пассажиров, начиная с 25 декабря 2023 года, пригородный пассажирский поезд № 6808 Славянск — Лозовая изменяет график движения.