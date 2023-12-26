Изменилось расписание движения поездов, соединяющих Славянск и Кондратовку: названы преимущества

С 25 декабря 2023 года изменилось расписание движения пригородных пассажирских поездов № 6707 Славянск – Кондратовка и № 6708 Кондратовка – Славянск. Об этом сообщила «Донецкая железная дорога».

Время прибытия и отправления со станций, согласно новому графику:

Поезд №6707 Славянск – Кондратовка:

Славянск 12:20

Краматорск 12:43 – 12:44

Дружковка 13.05 – 13:06

Кондратовка 13:14

Поезд курсирует ежедневно.

Поезд № 6708 Кондратовка – Славянск:

Кондратьевка 13:28

Дружковка 13:35 – 13:36

Краматорск 13:58 – 13:59

Славянск 14:24

Курсирует ежедневно.

В «Донецкой железной дороге» отмечают, что благодаря новому графику пассажиры смогут:

- в течение дня доехать из Верховцево, Днепра и харьковского направления в Краматорск, Дружковку и Кондратовку;

из ближайших населенных пунктов утром приехать в Славянск и Краматорск и засветло вернуться домой;

осуществить пересадку на пригородный поезд № 6816/6826 Славянск – Харьков-Пассажирский со станции Славянск и доехать до Харькова;

в Краматорске пересесть на скоростной поезд Интерсити + № 711 Краматорск – Киев и добраться до столицы.

Ранее сообщалось, что для удовлетворения потребностей пассажиров, начиная с 25 декабря 2023 года, пригородный пассажирский поезд № 6808 Славянск — Лозовая изменяет график движения.