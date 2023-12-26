Змінився розклад руху поїздів, що сполучають Слов'янськ та Кіндратівку: названо переваги

З 25 грудня 2023 року змінився розклад руху приміських пасажирських поїздів № 6707 Слов'янськ – Кіндратівка та № 6708 Кіндратівка – Слов'янськ. Про це повідомила «Донецька залізниця».

Час прибуття та відправлення зі станцій, згідно з новим графіком:

Потяг №6707 Слов'янськ – Кіндратівка:

Слов'янськ 12:20

Краматорськ 12:43 – 12:44

Дружківка 13.05 – 13:06

Кіндратівка 13:14

Потяг курсує щоденно.

Потяг № 6708 Кіндратівка – Слов'янськ:

Кіндратівка 13:28

Дружківка 13:35 – 13:36

Краматорськ 13:58 – 13:59

Слов'янськ 14:24

Курсує щоденно.

У «Донецькій залізниці» зазначають, що завдяки новому графіку пасажири зможуть:

- протягом дня доїхати з Верховцевого, Дніпра та харківського напрямку до Краматорська, Дружківки та Кіндратівки;

з найближчих населених пунктів вранці приїхати до Слов'янська та Краматорська і засвітло повернутися додому;

здійснити пересадку на приміський поїзд №6816/6826 Слов'янськ – Харків-Пасажирський зі станції Слов'янськ та доїхати до Харкова;

у Краматорську пересісти на швидкісний потяг Інтерсіті + № 711 Краматорськ – Київ та дістатися до столиці.

Раніше повідомлялося, що для задоволення потреб пасажирів, починаючи з 25 грудня 2023 року, приміський пасажирський потяг №6808 Слов'янськ — Лозова змінює графік руху.