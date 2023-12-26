Змінився розклад руху поїздів, що сполучають Слов'янськ та Кіндратівку: названо переваги

З 25 грудня 2023 року змінився розклад руху приміських пасажирських поїздів № 6707 Слов'янськ – Кіндратівка та № 6708 Кіндратівка – Слов'янськ. Про це повідомила «Донецька залізниця».
Час прибуття та відправлення зі станцій, згідно з новим графіком:
Потяг №6707 Слов'янськ – Кіндратівка:
Слов'янськ 12:20
Краматорськ 12:43 – 12:44
Дружківка 13.05 – 13:06
Кіндратівка 13:14
Потяг курсує щоденно.
Потяг № 6708 Кіндратівка – Слов'янськ:
Кіндратівка 13:28
Дружківка 13:35 – 13:36
Краматорськ 13:58 – 13:59
Слов'янськ 14:24
Курсує щоденно.
У «Донецькій залізниці» зазначають, що завдяки новому графіку пасажири зможуть:
- протягом дня доїхати з Верховцевого, Дніпра та харківського напрямку до Краматорська, Дружківки та Кіндратівки;
Раніше повідомлялося, що для задоволення потреб пасажирів, починаючи з 25 грудня 2023 року, приміський пасажирський потяг №6808 Слов'янськ — Лозова змінює графік руху.