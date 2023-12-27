Украинская ІТ Армия парализовала работу 1С-Рарус

Одна из крупнейших ERP-систем в России остановила работу из-за атак украинской ІТ Армии. Про это рассказал министр по инновациям Михаил Федоров.



«Клиенты не могут использовать бухгалтерские сервисы и работать в полную силу. 1С-Рарус насчитывает 150 000 пользователей, среди которых такие технологические гиганты и спонсоры войны, как Татнефть и ВТБ», — заявил Федоров.



Он также добавил, что клиенты в магазинах и на заправках не могут произвести оплату, потому что касса не работает.



«А это миллионный ущерб для российской экономики. Все благодаря нашему кибервойску. Хотите так же? Всё просто! К ИТ Армии может присоединиться каждый и с помощью компьютера делать больно российским корпорациям и бизнесам», — отметил министр по инновациям.



Напомним, во вторник, 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский объявил введение функции купли-продажи автомобилей в «Дія», а также обмен сертификата на жилье онлайн.