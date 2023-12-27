Українська ІТ Армія паралізувала роботу 1С-Рарус

Одна з найбільших ERP-систем у Росії зупинила роботу через атаки української ІТ Армії. Про це розповів міністр з інновацій Михайло Федоров.



«Клієнти не можуть використовувати бухгалтерські сервіси та працювати на повну силу. 1С-Рарус налічує 150 000 користувачів, серед яких такі технологічні гіганти та спонсори війни, як Татнафта та ВТБ», - заявив Федоров.



Він також додав, що клієнти в магазинах та на заправках не можуть здійснити оплату, тому що каса не працює.



«Усе завдяки нашому кібервійську. Хочете так само? Усе просто! До ІТ Армії може долучитися кожен та за допомогою компʼютера робити боляче російським корпораціям і бізнесам», - зазначив міністр з інновацій.



Нагадаємо, у вівторок, 19 грудня, президент України Володимир Зеленський оголосив запровадження функції купівлі-продажу автомобілів у «Дія», а також обмін сертифіката на житло онлайн.