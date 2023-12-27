Россияне на оккупированных территориях продолжают открывать новые госпитали в школах и домах культуры

Оккупанты продолжают открывать военные госпитали для российских солдат на временно захваченных территориях Украины. Отметим, что таким образом они в очередной раз пренебрегают международным правом. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.



«В частности, на юге зафиксированы случаи создания госпиталей в сельских домах культуры и учебных заведениях, которые не действуют из-за полномасштабного вторжения», — говорится в сообщении.



Также на таких объектах россияне нередко хранят технику и игнорируют тот факт, что это гражданские объекты и расположены в непосредственной близости от жилых помещений.



Напомним, на временно оккупированных территориях Луганской области дефицит медиков, поэтому россияне заставляют студентов работать в военных госпиталях.