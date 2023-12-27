Росіяни на окупованих територіях продовжують відкривати нові шпиталі в школах та будинках культури

Окупанти продовжують відкривати військові шпиталі для російських солдатів на тимчасово захоплених територіях України. Зазначимо, що таким чином вони вкотре нехтують міжнародним правом. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.



«Зокрема, на півдні зафіксовано випадки створення шпиталів в сільських будинках культури та навчальних закладах, які не діють через повномасштабне вторгнення», — йдеться у повідомленні.



Також на таких об'єктах росіяни нерідко зберігають техніку та ігнорують той факт, що це цивільні об'єкти та розташовані в безпосередній близькості від житлових приміщень.



Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Луганської області дефіцит медиків, тому росіяни змушують студентів працювати у військових шпиталях.