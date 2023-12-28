Оккупанты обстреляли ТЭС в Донецкой области: есть повреждения

Российская армия за 27 декабря в очередной раз атаковала теплоэлектростанцию в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



«За прошедшие сутки враг обстрелял территорию одной из ТЭС в Донецкой области, повреждено оборудование станции и электросети возле нее», — говорится в сообщении.



Отмечается, что утром 28 декабря произошли обстрелы. В результате чего в регионе обесточивались воздушные линии – были отключены потребители.



Напомним, оккупанты в очередной раз обстреляли теплоэлектростанцию в Донецкой области 23 декабря.