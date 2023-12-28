Окупанти обстріляли ТЕС у Донецькій області: є пошкодження

Російська армія за 27 грудня вкотре атакувала теплоелектростанцію на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«Минулої доби ворог обстріляв територію однієї з ТЕС у Донецькій області, пошкоджено обладнання станції та електромережі біля неї», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що вранці 28 грудня також стався обстріл. Внаслідок чого в регіоні знеструмлювалися повітряні лінії — були відключені споживачі.



Нагадаємо, окупанти вкотре обстріляли теплоелектростанцію на Донеччині 23 грудня.