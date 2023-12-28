По селу возле Купянска оккупанты нанесли авиаудар, ранены три женщины

Оккупанты нанесли авиаудар по селу в Купянском районе. Есть раненые и разрушения. Фото: полиция Харьковской области

Российские войска нанесли авиаудар по селу Глушковка Купянского района Харьковской области в четверг, 28 декабря. Три человека ранены. Об этом сообщила полиция Харьковской области.

«Россияне нанесли авиаудар по селу Глушковка. В результате авиаудара пострадали три женщины — 58, 60 и 76 лет. Пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Кроме того, в селе повреждены дома, есть утечка газа из поврежденных домов.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, российские оккупанты обстреляли Волчанск Чугуевского района Харьковской области сегодня утром, 28 декабря. В результате атаки погибла женщина, еще одна ранена.