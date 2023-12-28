По селу біля Куп'янська окупанти завдали авіаудару, поранено трьох жінок

Окупанти завдали авіаудару по селу в Куп'янському районі. Є поранені та руйнування. Фото: поліція Харківської області

Російські війська завдали авіаудару по селу Глушківка Куп'янського району Харківської області у четвер, 28 грудня. Трьох людей поранено. Про це повідомила поліція Харківської області.

«Росіяни завдали авіаудару по селу Глушківка. Внаслідок авіаудару постраждали троє жінок — 58, 60 та 76 років. Потерпілим надається невідкладна медична допомога», — йдеться у повідомленні.

Крім того, у селі пошкоджено будинки, є витік газу з пошкоджених будинків.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Вовчанськ Чугуївського району Харківської області сьогодні вранці, 28 грудня. Внаслідок атаки загинула жінка, ще одна поранена.