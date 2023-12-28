За осень оккупанты вывезли в РФ более 10 тысяч украинских детей

На временно оккупированных территориях продолжается депортация украинских детей. Только за прошедшую осень оккупанты вывезли на «оздоровление» 10 тысяч украинских детей. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.



«Детей вывозят в детские лагеря, где подвергают пропаганде и нередко вообще не возвращают домой официальным опекунам. С каждого региона был план по 2,5 тыс. детей», — говорится в сообщении.



Отмечается, что направление на «оздоровление» выдают врачи, завезенные из РФ.



В ЦНС напомнили, что недавно в поезде Тюмень-Адлер умерла 12-летняя девочка из захваченной Луганской области. Она вместе с другими детьми возвращалась из РФ.



«Всех детей перевозили в ужасающих условиях, а перед этим вакцинировали российской качественной от гриппа вакциной. В результате более 100 детей попали в больницу», — резюмировали в ведомстве.



Напомним, в России умерла 12-летняя девочка из временно оккупированной Луганской области. Известно, что подросток жаловался на высокую температуру.



В настоящее время стало известно, что значительная часть детей, у которых были диагностированы симптомы ОРВИ и гриппа А — а это 96 человек из 125, ранее была привита российской вакциной «Совигрипп»