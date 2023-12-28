За осінь окупанти вивезли до РФ понад 10 тисяч українських дітей

На тимчасово окупованих територіях продовжується депортація українських дітей. Лише минулої осені окупанти вивезли на «оздоровлення» 10 тисяч українських дітей. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.



«Дітей вивозять до дитячих таборів, де наражають на пропаганду і нерідко взагалі не повертають додому офіційним опікунам. З кожного регіону був план по 2,5 тис. дітей», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що направлення на оздоровлення видають лікарі, завезені з РФ.



У ЦНС нагадали, що нещодавно у поїзді Тюмень-Адлер померла 12-річна дівчинка із захопленої Луганської області. Вона разом з іншими дітьми поверталася з РФ.



«Всіх дітей перевозили у жахливих умовах, а перед цим вакцинували російською якісною від грипу вакциною. Внаслідок цього понад 100 дітей потрапили до лікарні», — резюмували у відомстві.



Нагадаємо, у Росії померла 12-річна дівчинка з тимчасово окупованої Луганської області. Відомо, що підліток скаржився на високу температуру.



Нині стало відомо, що значна частина дітей, у яких було діагностовано симптоми ГРВІ та грипу А — а це 96 осіб із 125, раніше було щеплено російською вакциною «Совігрип».