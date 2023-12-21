В РФ умер 12-летний ребенок из оккупированной Луганщины

В России умерла 12-летняя девочка из временно оккупированной Луганской области. Известно, что подросток жаловался на высокую температуру. Об этом передает ряд российских СМИ.



Отмечается, что 125 детей из «ДНР» и «ЛНР» ехали с отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка». Следовавший из Тюмени в Адлер поезд был остановлен в Балашове, у нескольких детей в поезде проявились симптомы ОРВИ.



При проезде через Пензенскую область (станция Сердобск) 12-летней девочке стало плохо. Вскоре она умерла.



Информацию о смерти в поезде девочки подтвердил Следственный комитет РФ. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.



«По данным следствия, вечером 20 декабря 2023 года в поезде, следовавшем по маршруту Тюмень-Адлер, ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, находившейся в составе организованной группы детей. На территории Пензенской области прибывшими к поезду работниками скорой медицинской помощи зафиксирована смерть ребенка. Для установления точной причины смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении.



В свою очередь губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что 30 подростам, которые находились в том поезде, оказывают медицинскую помощь в инфекционной больнице.