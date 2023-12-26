Смерть 12-летней девочки из оккупированной Луганщины в РФ: в ОВА назвали причину

Причина смерти 12-летней девочки и болезни детей из оккупированной Луганщины, которых вывезли в РФ на «оздоровление» в Тюмень — российская вакцина. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.



«В настоящее время стало известно, что значительная часть детей, у которых были диагностированы симптомы ОРВИ и гриппа А — а это 96 человек из 125, ранее была привита российской вакциной «Совигрипп», — отметил он.



Погибшая девочка, которая была родом из Молодогвардейска, вакцинировалась в октябре этого года.



По словам Лысогора, именно в середине октября так называемое Министерство здравоохранения «ЛНР» получило 51 680 доз указанной вакцины, которые были распределены по городам региона.



Кроме того, за несколько дней до поездки погибшей девочке сделали прививку от дифтерии и столбняка.



По информации из открытых источников, поствакцинальные осложнения после такой прививки вакциной российского образца наблюдаются в период с пятого по пятнадцатый день при нарушении процедуры производства, хранения, контроля качества и непосредственно вакцинации.



Напомним, в России умерла 12-летняя девочка из временно оккупированной Луганской области. Известно, что подросток жаловался на высокую температуру.