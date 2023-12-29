У Дніпрі горить торговий центр через атаку росіян: є загиблі та постраждалі

У Дніпрі вранці, 29 грудня, пролунали вибухи. У місті горить один з торгових комплексів після ракетної атаки. Внаслідок обстрілу є жертви. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов та « Суспільне».



Кореспонденти Суспільного повідомили, що у Дніпрі горить один із торгових центрів міста.



«Є постраждалі і загиблі», — повідомив мер.



За словами Філатова, всі місцеві служби повністю готові та працюють разом з ДСНС під керівництвом ВДА.



Нагадаємо, вранці 29 грудня російські війська атакували Львів. Є влучення в житловий будинок.