Сформированный из украинских военнопленных батальон Россия официально отправила на фронт — ISW

Батальон, сформированный из украинских военнопленных, Россия официально направила на линию фронта в Украине, что стало очередным нарушением Женевской конвенции о военнопленных. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW) в отчете за 28 декабря.

«Российские государственные СМИ «РИА Новости» и «Россия-1» сообщили 28 декабря, что в бою против украинских сил возле Урожайного на западе Донецкой области приняли участие бойцы батальона «Богдан Хмельницкий», сформированного из украинских военнопленных и подчиненного формированию «Каскад» МВД «Донецкой Народной Республики». Российские СМИ ранее сообщили 27 октября, что батальон завербовал около 70 украинских военнопленных из исправительных колоний в России и отправил их на обучение перед отправкой в западную часть Донецкой области в начале ноября», — говорится в сводке.

В ISW отмечают, что явные нарушения Россией Женевской конвенции о военнопленных, вероятно, указывают на причастность к этому элементов 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (ВДВ), которая принимала участие в убийствах мирных жителей в Киевской области в 2022 году.

«На кадрах, снятых с беспилотника 27 декабря, видно, как российские военные казнят трех украинских военнопленных возле Работино на западе Запорожской области, а на кадрах от 13 декабря дополнительно видно, как российские войска в этом районе используют украинских военнопленных в качестве живого щита. 28 декабря генеральный прокурор Украины проверил подлинность видео от 27 декабря и предположил, что за казни, вероятно, несут ответственность элементы российской 76-й дивизии ВДВ, учитывая, что 76-я дивизия является основным российским формированием, действующим в районе Работино», — отмечается в сообщении.

При этом сообщается, что российское военное командование намерено расформировать до конца года соединение «Каскад», которое с 2017 года действует как российское нерегулярное формирование.

Напомним, ранее сообщалось, что создание плацдарма ВСУ на восточном берегу в Херсонской области в октябре оттянуло силы оккупантов из других участков фронта, и могло бы иметь подобный или даже лучший эффект в июне в начале контрнаступления. Но тогда это было невозможно из-за подрыва россиянами Каховской дамбы.