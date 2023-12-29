Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Сформированный из украинских военнопленных батальон Россия официально отправила на фронт — ISW

29 декабря 2023, 12:57

Сформированный из украинских военнопленных батальон Россия официально отправила на фронт — ISW

Батальон, сформированный из украинских военнопленных, Россия официально направила на линию фронта в Украине, что стало очередным нарушением Женевской конвенции о военнопленных. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW) в отчете за 28 декабря.

«Российские государственные СМИ «РИА Новости» и «Россия-1» сообщили 28 декабря, что в бою против украинских сил возле Урожайного на западе Донецкой области приняли участие бойцы батальона «Богдан Хмельницкий», сформированного из украинских военнопленных и подчиненного формированию «Каскад» МВД «Донецкой Народной Республики». Российские СМИ ранее сообщили 27 октября, что батальон завербовал около 70 украинских военнопленных из исправительных колоний в России и отправил их на обучение перед отправкой в западную часть Донецкой области в начале ноября», — говорится в сводке.

В ISW отмечают, что явные нарушения Россией Женевской конвенции о военнопленных, вероятно, указывают на причастность к этому элементов 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (ВДВ), которая принимала участие в убийствах мирных жителей в Киевской области в 2022 году.

«На кадрах, снятых с беспилотника 27 декабря, видно, как российские военные казнят трех украинских военнопленных возле Работино на западе Запорожской области, а на кадрах от 13 декабря дополнительно видно, как российские войска в этом районе используют украинских военнопленных в качестве живого щита. 28 декабря генеральный прокурор Украины проверил подлинность видео от 27 декабря и предположил, что за казни, вероятно, несут ответственность элементы российской 76-й дивизии ВДВ, учитывая, что 76-я дивизия является основным российским формированием, действующим в районе Работино», — отмечается в сообщении.

При этом сообщается, что российское военное командование намерено расформировать до конца года соединение «Каскад», которое с 2017 года действует как российское нерегулярное формирование.

Напомним, ранее сообщалось, что создание плацдарма ВСУ на восточном берегу в Херсонской области в октябре оттянуло силы оккупантов из других участков фронта, и могло бы иметь подобный или даже лучший эффект в июне в начале контрнаступления. Но тогда это было невозможно из-за подрыва россиянами Каховской дамбы. 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Украина Война Фронт Рф военнопленные

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:14
В оккупированном Старобешево сообщают об ударе по ТЭС
12:57
Сформированный из украинских военнопленных батальон Россия официально отправила на фронт — ISW
12:10
Оборудование ТЭС на Донбассе серьезно повреждено из-за российского обстрела
11:26
К этому часу известно о 13 погибших и более 70 раненых в результате воздушных атак РФ
10:40
Два человека погибли и восемнадцать ранены в результате ракетной атаки на Киев — КГВА
09:58
РФ применила все виды вооружения, кроме «Калибров» во время атаки на Украину 29 декабря — Игнат
09:40
Войска РФ продвинулись под Работино и к Авдеевскому коксохиму — ISW
08:15
В Днепре прогремели взрывы
08:00
Россия атаковала Харьков ракетами, известно как минимум о восьми «прилетах»
23:06
Донецк, Луганск и не только: Главные события 29 декабря
17:10
За осень оккупанты вывезли в РФ более 10 тысяч украинских детей
15:55
РФ существенно занизила количество погибших в результате подрыва Каховской ГЭС — АР
15:51
На оккупированной Луганщине РФ поставит на воинский учет юношей 2007 года рождения и старше
15:20
В суд передали дела о госизмене и коррупции экс-мэра Святогорска
13:38
Прокуратура назвала вероятных подозреваемых в расстреле украинских пленных
11:35
В РФ рассказали, сколько выдали удостоверений и перерегистрировали автомобилей в оккупации
09:59
ВСУ продвинулись к западу от Горловки — ISW
09:20
За сутки на Херсонщину прилетело 404 снаряда оккупантов, есть погибший и раненые — ОВА
08:30
Подрыв Каховской дамбы повлиял на контрнаступление ВСУ — ISW
08:00
В Севастополе ночью прогремели взрывы
все новости
13:41
Масштабный ракетный обстрел оккупантов: погибли 16 человек, еще 97 получили ранения — Офис генпрокурора
13:14
В оккупированном Старобешево сообщают об ударе по ТЭС
12:57
Сформированный из украинских военнопленных батальон Россия официально отправила на фронт — ISW
12:55
В РФ задержали жителя Кубани, который хотел воевать против российской армии
12:50
За сутки оккупанты атаковали шесть громад Донетчины: есть повреждения и жертвы
12:22
Нанесен ракетный удар по промзоне Кадиевки на оккупированной Луганщине
12:15
В РФ сообщили об атаке дрона: где работала ПВО
12:10
Оборудование ТЭС на Донбассе серьезно повреждено из-за российского обстрела
11:53
Массированная атака на Украину: силы ПВО сбили 114 из 158 воздушных целей
11:52
Атака на Одессу: разрушены дома, три человека погибли, более 20 — ранены
11:50
Россияне продали «ЛНР» непроверенную вакцину от ковида
11:26
К этому часу известно о 13 погибших и более 70 раненых в результате воздушных атак РФ
11:17
Запорожье атаковали ракетами: двое погибших, 10 раненых, под завалами могут быть люди
10:55
Зеленский про атаку РФ: мы обязательно ответим террористам на их удары
10:40
Два человека погибли и восемнадцать ранены в результате ракетной атаки на Киев — КГВА
10:07
В Днепре есть попадание в торговый центр и роддом: четверо погибших, более десятка пострадавших
09:58
РФ применила все виды вооружения, кроме «Калибров» во время атаки на Украину 29 декабря — Игнат
09:40
Войска РФ продвинулись под Работино и к Авдеевскому коксохиму — ISW
09:35
Ракетный обстрел Харькова: один человек погиб, много раненых, есть разрушения
09:04
В Днепре горит торговый центр из-за атаки россиян: есть погибшие и пострадавшие
все новости
ВИДЕО
Ракетный удар по Одессе. Фото: Одесская ОВА Атака на Одессу: разрушены дома, три человека погибли, более 20 — ранены
29 декабря, 11:52
Оккупанты атаковали Запорожье. Фото: Юрий Малашко Запорожье атаковали ракетами: двое погибших, 10 раненых, под завалами могут быть люди
29 декабря, 11:17
Зеленский про атаку РФ: мы обязательно ответим террористам на их удары Зеленский про атаку РФ: мы обязательно ответим террористам на их удары
29 декабря, 10:55
Атака «шахедов» на Одессу. Фото: ГСЧС В результате падения обломков сбитого дрона-камикадзе над многоэтажкой Одессы никто не пострадал
29 декабря, 08:30
В Одессе горит дом в результате атаки дрона. Фото: соцсети В Одессе горит дом после атаки дронов
28 декабря, 23:50
Удар по базе войск РФ в Кременной. Кадр из видео В сети опубликовали кадры удара по расположению войск РФ в Кременной
28 декабря, 20:26

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама