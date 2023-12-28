Подрыв Каховской дамбы повлиял на контрнаступление ВСУ — ISW

Создание плацдарма ВСУ на восточном берегу в Херсонской области в октябре оттянуло силы оккупантов из других участков фронта, и могло бы иметь подобный или даже лучший эффект в июне в начале контрнаступления. Но тогда это было невозможно из-за подрыва россиянами Каховской дамбы. Об этом сообщил Института изучения войны (ISW).

Аналитики SW отмечают, что разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции 6 июня отсрочило переправу сил ВСУ через реку Днепр, которая, вероятно, преследовала поддержку контрнаступательных операций.

26 декабря агентство Associated Press опубликовало интервью с украинскими военнослужащими Сил специальных операций, в котором они рассказали, что готовились осуществить форсирование через Днепр на левый берег Херсонской области в конце мая 2023 года. Однако уничтожение плотины ГЭС и последующее затопление в регионе отложили эти планы.

Сообщается, что украинский личный состав предпринимал ограниченные попытки переправы в июле, августе и сентябре этого года, но ВСУ не начали более масштабную переправу с целью создания плацдарма на восточном берегу до середины октября.

Операции Сил обороны Украины на восточном берегу Херсонской области в октябре оттянули российские силы из других участков фронта и, вероятно, имели бы подобный или даже более выраженный эффект в июне 2023 года в начале украинского контрнаступления, рассказали эксперты.

В отчете отмечается, что войска РФ также перекинули подразделения 7-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) из Херсонской области после разрушения дамбы Каховской ГЭС и продолжили полагаться на них как на критические элементы российской обороны в западной части Запорожской области и на территории в районе админграницы между Донецкой и Запорожской областями.

В ISW считают, что российское командование вряд ли перекинуло бы эти элементы подальше от Херсона в случае украинского форсирования в июне 2023 года.

«Значительные украинские наземные операции на левобережной части Херсонской области, скоординированные с украинскими контрнаступательными операциями на юге Украины и под Бахмутом, должны были оказывать большее давление на российские силы и, вероятно, ограничили бы способность российских военных сбалансировать потребности в живой силе и технике для оборонных по четырем направлениям», — говорится в публикации.

Таким образом, резюмируют аналитики ISW, разрушение российскими оккупантами Каховской дамбы, вероятно, сыграло свою роль в результате украинского контрнаступления.