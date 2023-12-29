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Сформований із українських військовополонених батальйон Росія офіційно відправила на фронт — ISW

29 грудня 2023, 12:57

Сформований із українських військовополонених батальйон Росія офіційно відправила на фронт — ISW

Батальйон, сформований із українських військовополонених, Росія офіційно направила на лінію фронту в Україні, що стало черговим порушенням Женевської конвенції про військовополонених. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 28 грудня.

«Російські державні ЗМІ «РІА Новини» та «Росія-1» повідомили 28 грудня, що у бою проти українських сил біля Урожайного на заході Донецької області взяли участь бійці батальйону «Богдан Хмельницький», сформованого з українських військовополонених та підпорядкованого формуванню «Каскад» МВС «Донецької Народної Республіки». Російські ЗМІ раніше повідомили 27 жовтня, що батальйон завербував близько 70 українських військовополонених із виправних колоній у Росії та відправив їх на навчання перед відправкою до західної частини Донецької області на початку листопада», — йдеться у зведенні.

В ISW зазначають, що явні порушення Росією Женевської конвенції щодо військовополонених, ймовірно, вказують на причетність до цього елементів 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії, яка брала участь у вбивствах мирних жителів у Київській області у 2022 році.

«На кадрах, знятих з безпілотника 27 грудня, видно, як російські військові страчують трьох українських військовополонених біля Роботино на заході Запорізької області, а на кадрах від 13 грудня додатково видно, як російські війська в цьому районі використовують українських військовополонених як живий щит. 28 грудня генеральний прокурор України перевірив справжність відео від 27 грудня і припустив, що за страти, ймовірно, несуть відповідальність елементи російської 76-ї дивізії ВДВ з огляду на те, що 76-а дивізія є основним російським формуванням, що діє в районі Роботино», — зазначається у повідомленні.

При цьому повідомляється, що російське військове командування має намір розформувати до кінця року з'єднання «Каскад», яке з 2017 діє як російське нерегулярне формування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що створення плацдарму ЗСУ на східному березі в Херсонській області в жовтні відтягнуло сили окупантів з інших ділянок фронту, і могло б мати подібний або навіть найкращий ефект у червні на початку контрнаступу. Але тоді це було неможливо через підрив росіян Каховської дамби.

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