Житель Кубани пытался выехать на Украину, чтобы воевать против российской армии. Об этом сообщил российское пропагандистское издание «РИА новости».



«Он задержан, заведено дело о госизмене», — сообщило позже краевое управление ФСБ.



Напомним, в Украине формируется батальон «Сибирь», в который войдут представители этнических меньшинств из России для противостояния армии оккупантов.



Также группы легиона «Свобода России» сейчас работает на территории Белгородской области, периодически нанося потери оккупантам в живой силе и технике.