У РФ затримали жителя Кубані, який хотів воювати проти російської армії

Житель Кубані намагався виїхати в Україну, щоб воювати проти російської армії. Про це повідомило російське пропагандистське видання «РІА новини».



«Він затриманий, заведено справу про держзраду», - повідомило пізніше крайове управління ФСБ.



Нагадаємо, в Україні формується батальйон «Сибір», до якого увійдуть представники етнічних меншин із Росії для протистояння армії окупантів.



Також групи легіону «Свобода Росії» зараз працює на території Білгородської області, періодично завдаючи втрат окупантам у живій силі та техніці.