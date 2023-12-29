Масштабный ракетный обстрел Украины: погибли 16 человек, еще 97 получили ранения — Офис генпрокурора

Из-за самой масштабной атаки россиян на Украину погибли 16 человек, еще 97 получили ранения. Фото: Офис генпрокурора

В результате сегодняшней масштабной ночной атаки российских оккупантов на Украину погибли по меньше мере 16 человек, пострадали около сотни человек, среди них есть дети. Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин.



«Сегодня утром враг выпустил более полутора сотен ракет и ударных дронов по мирным украинским городам. Известно о 16 погибших. 97 раненых, среди которых по меньшей мере двое детей - 6 и 8 лет. Поисковые работы продолжаются», — отметил он.



По его информации, пострадали Днепр, Львов, Киев, Харьков, Одесса, Конотоп, Запорожье. Масштабные разрушения. Жилые дома, учебные заведения, больницы.



Костин добавил, что возбуждены уголовные производства по фактам совершения военных преступлений.



В частности, в Днепре кроме торгового центра и родильного, в городе разрушен до основания один частный дом, повреждены 8 админпостроек, по меньшей мере два десятка многоэтажек, машины.



Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что из-за прилета 6 погибших, 28 пострадавших. Среди них – 1,5-летний ребенок.



Во Львове рано утром прогремели взрывы. Оккупанты попали в жилой дом, один человек погиб, еще 15 людей травмированы. По словам мэра города Андрей Садового, в результате атаки повреждены жилые дома, школы и детский сад.



Над Киевом сегодня сбили более 30 вражеских целей. В Киеве из-за атаки вспыхнули пожар в многоэтажках и на складе.



По состоянию на 13:10 в столице в результате сегодняшней атаки погибли три человека. Также известно, что 24 человека получили ранения.



В Харькове трое мужчин погибли в результате ударов российских оккупантов. Это были работники одного из гражданских предприятий. Еще 11 человек получили ранения.



В результате российского ракетного удара по Одессе три человека погибли. 22 человека получили ранения, в том числе двое детей (6 и 8 лет) и беременная женщина. Также в тяжелом состоянии 26-летняя девочка, врачи делают все возможное. В больницах города остается 18 пострадавших.



Российские оккупанты ударили по городу Конотоп на Сумщине рано утром 29 декабря, повредив многоквартирный дом и СТО, три человека получили ранения.



Утром Россия нанесла мощный удар по Запорожью. Известно о четырех погибших, еще 12 получили ранения.



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По состоянию на 13:00 известно о гибели 18 мирных людей, 132 ранены. Об этом сообщила Национальная полиция.



Напомним, ночью 29 декабря оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты. В результате обстрела есть погибшие и раненые.