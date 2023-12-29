Масштабний ракетний обстріл України: загинуло 16 людей, ще 97 отримали поранення — Офіс генпрокурора

Через наймасштабнішу атаку росіян на Україну загинули 16 людей, ще 97 отримали поранення. Фото: Офіс генпрокурора

Внаслідок сьогоднішньої масштабної нічної атаки російських окупантів на Україну загинули щонайменше 16 людей, постраждали близько сотні людей, серед них є діти. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.



«Сьогодні вранці ворог випустив понад півтори сотні ракет та ударних дронів по мирних українських містах. Відомо про 16 загиблих. 97 поранених, серед яких щонайменше двоє дітей — 6 та 8 років. Пошукові роботи продовжуються», — зазначив він.



За його інформацією, постраждали Дніпро, Львів, Київ, Харків, Одеса, Конотоп, Запоріжжя. Масштабні руйнування. Житлові будинки, навчальні заклади, лікарні.



Костін додав, що порушено кримінальні провадження за фактами скоєння військових злочинів.



У Дніпрі крім торгового центру та пологового, у місті зруйновано вщент один приватний будинок, пошкоджено 8 адмінбудівель, щонайменше два десятки багатоповерхівок, машини.



Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що через приліт 6 загиблих, 28 постраждалих. Серед них – 1,5-річна дитина.



У Львові рано-вранці прогриміли вибухи. Окупанти потрапили до житлового будинку, одна людина загинула, ще 15 людей травмовано. За словами мера міста Андрій Садового, внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, школи та дитячий садок.



Над Києвом сьогодні збили понад 30 ворожих цілей. У Києві через атаку спалахнули пожежа у багатоповерхівках та на складі.



Станом на 13:10 у столиці внаслідок сьогоднішньої атаки загинули троє людей. Також відомо, що 24 особи отримали поранення.



У Харкові троє чоловіків загинули внаслідок ударів російських окупантів. Це були працівники одного із цивільних підприємств. Ще 11 людей отримали поранення.



Внаслідок російського ракетного удару по Одесі троє людей загинули. 22 особи отримали поранення, у тому числі двоє дітей (6 та 8 років) та вагітна жінка. Також у тяжкому стані 26-річна дівчинка, лікарі роблять все можливе. У лікарнях міста лишається 18 постраждалих.



Російські окупанти вдарили по місту Конотоп на Сумщині рано-вранці 29 грудня, пошкодивши багатоквартирний будинок і СТО, троє людей отримали поранення.

Вранці Росія завдала потужного удару по Запоріжжю. Відомо про чотирьох загиблих, ще 12 отримали поранення.



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Станом на 13:00 відомо про загибель 18 мирних людей, 132 поранені. Про це повідомила Національна поліція.



Нагадаємо, вночі 29 грудня окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Атаковані об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об'єкти. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.