Россия считает необходимым разрушить единство внутри Украины — ГУР

Приближенные к Кремлю аналитики подготовили предложения высшему военно-политическому руководству государства-агрессора для более «эффективного» продолжения войны против Украины в 2024 году. Об этом говорится в отчете ГУР.



В украинской разведке отмечают, что одной из ключевых проблем для режима в Москве — общественный консенсус и стабильность Украины, несмотря на появление внутриполитических противоречий.



«Протестов [в Украине] нет. И не будет!», ― печально констатируют в кремлевских «мозговых центрах».



В ГУР предполагают, что разрушить единство внутри Украины предлагают путём проведения нескольких гибридных взрывных кампаний наряду с продолжением интенсивных боевых действий.



Среди ключевых целей указанных мер:

● дискредитация процесса мобилизации;

● содействие масштабному оттоку населения из Украины;

● инспирация расколов по региональному принципу.



Предлагаемые россиянами нарративы: - «Юго-восток воюет за интересы бандеровцев»; - «Галиция без сепаратистов уже давно вступила бы в ЕС»; - «В Киеве не мобилизуют – все гуляют и веселятся».



В то же время, так называемые кремлевские «аналитики» считают, что внутри Украины не осталось политических сил, способных изменить вектор развития государства, а количество тех, кто когда-то был симпатиком «русского мира», катастрофически упало.



Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Киеве владельца интернет-провайдера, оказывающего услуги на временно оккупированной части Луганщины и сотрудничающего с оккупантами.