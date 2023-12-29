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Росія вважає за необхідне зруйнувати єдність всередині України — ГУР

29 грудня 2023, 14:14

Росія вважає за необхідне зруйнувати єдність всередині України — ГУР

Наближені до Кремля аналітики підготували пропозиції вищому військово-політичному керівництву держави-агресора для «ефективнішого» продовження війни проти України у 2024 році. Про це йдеться у звіті ГУР.

В українській розвідці зазначають, що однією з ключових проблем для режиму в Москві є суспільний консенсус і стабільність України, незважаючи на появу внутрішньополітичних протиріч.

«Протестів [в Україні] немає. І не буде!», ― сумно констатують у кремлівських «мозкових центрах».

У ГУР припускають, що зруйнувати єдність усередині України пропонують шляхом проведення кількох гібридних вибухових кампаній поряд із продовженням інтенсивних бойових дій.

Серед ключових цілей зазначених заходів:
● дискредитація процесу мобілізації;
● сприяння масштабному відтоку населення з України;
● інспірація розколів за регіональним принципом.

Пропоновані росіянами наративи: «Юґо-восток воюєт за інтєрєси бандеровцев»; - «Ґаліция без сєпаратістов уже давно вступіла би в ЄС»; - «В Кієвє нє мобілізіруют ― все ґуляют і вєсєлятся».

Водночас так звані кремлівські «аналітики» вважають, що всередині України не залишилося політичних сил, здатних змінити вектор розвитку держави, а кількість тих, хто колись був симпатиком «руського міра», катастрофічно впала.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала в Києві власника інтернет-провайдера, який надає послуги на тимчасово окупованій частині Луганщини та співпрацював з окупантами.

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