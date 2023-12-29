Росія вважає за необхідне зруйнувати єдність всередині України — ГУР

Наближені до Кремля аналітики підготували пропозиції вищому військово-політичному керівництву держави-агресора для «ефективнішого» продовження війни проти України у 2024 році. Про це йдеться у звіті ГУР.



В українській розвідці зазначають, що однією з ключових проблем для режиму в Москві є суспільний консенсус і стабільність України, незважаючи на появу внутрішньополітичних протиріч.



«Протестів [в Україні] немає. І не буде!», ― сумно констатують у кремлівських «мозкових центрах».



У ГУР припускають, що зруйнувати єдність усередині України пропонують шляхом проведення кількох гібридних вибухових кампаній поряд із продовженням інтенсивних бойових дій.



Серед ключових цілей зазначених заходів:

● дискредитація процесу мобілізації;

● сприяння масштабному відтоку населення з України;

● інспірація розколів за регіональним принципом.



Пропоновані росіянами наративи: «Юґо-восток воюєт за інтєрєси бандеровцев»; - «Ґаліция без сєпаратістов уже давно вступіла би в ЄС»; - «В Кієвє нє мобілізіруют ― все ґуляют і вєсєлятся».



Водночас так звані кремлівські «аналітики» вважають, що всередині України не залишилося політичних сил, здатних змінити вектор розвитку держави, а кількість тих, хто колись був симпатиком «руського міра», катастрофічно впала.



Нагадаємо, Служба безпеки України затримала в Києві власника інтернет-провайдера, який надає послуги на тимчасово окупованій частині Луганщини та співпрацював з окупантами.