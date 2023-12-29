Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов

Ночью и утром 29 декабря Россия потратила на очередную массированную атаку по Украине не менее 1,273 млрд долл. Об этом свидетельствуют расчеты «Экономической Правды».



Ранее 29 декабря было уничтожено 114 из 158 воздушных целей: 27 дронов Shahed-136/131 и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.



В целом РФ выпустила по Украине:

● 36 ударных БПЛА Shahed-136/131;

● не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55;

● 8 крылатых ракет Х-22/Х-32;

● 14 баллистических ракет С-300/С-400/ "Искандер-М";

● 5 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

● 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П;

● одну ракету Х-59.



Гиперзвуковая ракета Х-47 «Кинжал» может стоить от 10 млн долл, общая стоимость 5 пусков – 50 млн долл.



Иранские ударные беспилотники Shahed-136/131, согласно информации в открытых источниках, стоят от 20 тыс. долл до 50 тыс. долл за единицу. То есть, 36 таких БПЛА минимум стоили 720 тыс. долл.



По данным Forbes, стоимость ракеты Х-101 составляет 13 млн долл, то есть общая стоимость выпущенных ракет – 1,17 млрд долл.



Стоимость ракеты Х-22 оценивается в 1 млн долл, то есть общая сумма за выпущенные ракеты составляет 8 млн долл.



Баллистическая ракета «Искандер-М» может стоить 3 млн долл, общая стоимость всех выпущенных ракет этого типа – 42 млн долл.



Также, по другим данным Forbes, стоимость ракеты Х-31П и Х-59 – по 0,5 млн долл. Таким образом, общая стоимость составляет 2,5 млн долл.



Итак, в целом ракеты и беспилотники, выпущенные по Украине ночью и утром 29 декабря, стоили России 1 млрд 273 млн 220 тыс. долл.



В результате сегодняшней масштабной ночной атаки российских оккупантов на Украину были убиты по меньше мере 16 человек, пострадали около сотни человек, среди них есть дети.