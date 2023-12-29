Масована атака по Україні коштувала Росії щонайменше 1,27 мільярда доларів

Вночі та вранці 29 грудня Росія витратила на чергову масовану атаку по Україні не менше 1,273 млрд дол. Про це свідчать розрахунки «Економічної Правди».



Раніше 29 грудня було знищено 114 зі 158 повітряних цілей: 27 дронів Shahed-136/131 і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.



Загалом РФ випустила Україною:

● 36 ударних БПЛА Shahed-136/131;

● не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55;

● 8 крилатих ракет Х-22/Х-32;

● 14 балістичних ракет С-300/С-400/ "Іскандер-М";

● 5 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинжал";

● 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П;

● одну ракету Х-59.



Гіперзвукова ракета Х-47 «Кинжал» може коштувати від 10 млн дол., загальна вартість 5 пусків – 50 млн дол.



Іранські ударні безпілотники Shahed-136/131, згідно з інформацією у відкритих джерелах, коштують від 20 тис. дол. до 50 тис. дол. за одиницю. Тобто 36 таких БПЛА мінімум коштували 720 тис. дол.



За даними Forbes, вартість ракети Х-101 становить 13 млн дол., тобто загальна вартість випущених ракет - 1,17 млрд дол.



Вартість ракети Х-22 оцінюється в 1 млн дол., тобто загальна сума за випущені ракети становить 8 млн дол.



Балістична ракета «Іскандер-М» може коштувати 3 млн дол., загальна вартість усіх випущених ракет цього типу – 42 млн дол.



Також, за іншими даними Forbes, вартість ракети Х-31П та Х-59 – по 0,5 млн дол. Таким чином, загальна вартість становить 2,5 млн дол.



Отже, загалом ракети та безпілотники, випущені Україною вночі та вранці 29 грудня, коштували Росії 1 млрд 273 млн 220 тис. дол.



Внаслідок сьогоднішньої масштабної нічної атаки російських окупантів на Україну було вбито щонайменше 16 людей, постраждали близько сотні людей, серед них є діти.