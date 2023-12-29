Оборудование ТЭС на Донбассе серьезно повреждено из-за российского обстрела

Российские оккупанты в ночь с 28 на 29 декабря снова атаковали одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК, обошлось без жертв. Об этом сообщил энергохолдинг. В Минэнерго уточнили, что теплоэлектростанция расположена в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что серьезно повреждено оборудование предприятия. Энергетики приступили к ликвидации последствий атаки.

В ДТЭК заявили, что только за последние два месяца агрессор совершил на станцию более десятка атак.

Там напомнили, что в прошлый раз оккупанты обстреляли станцию 23 декабря и ранили пятерых работников ТЭС.