«Укренерго» не збирається відключати світло у святкові дні

Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» не планує відключення електроенергії у святкові дні. Про це повідомила компанія у п'ятницю, 29 грудня.

«У соцмережах знову поширюється неправдива інформація про відключення електроенергії на свята. Офіційно заявляємо: диспетчерський центр «Укренерго» не планує обмеження споживання у святкові дні», — наголосили у НЕК.

Як зазначили в «Укренерго», наразі в енергосистемі спостерігається профіцит потужності через знижене споживання, чому сприяє плюсова температура повітря. Також зазвичай у вихідні дні споживання електроенергії нижче, ніж у робітники.

«Тому «Укренерго» не має підстав для запровадження графіків відключень енергоживлення», — заявили в компанії.

У НЕК пояснили, що споживачі можуть самостійно відстежувати інформацію про енергопостачання на офіційному сайті свого обленерго (оператора системи розподілу або в особистому кабінеті споживача).

Крім того, «Укренерго» щоранку заздалегідь повідомляє, чи очікується дефіцит електроенергії та чи планує диспетчерський центр системного оператора обмежувати споживання.

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